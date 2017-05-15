Вручены «Золотые львы» Венецианской биеннале

Перформанс Анне Имхоф «Фауст» в павильоне Германии © Nadine Fraczkowski / Frieze

Павильон Германии награжден «Золотым львом» 57-й Венецианской биеннале современного искусства, обладателем приза лучшему художнику основного проекта биеннале стал Франц Эрхард Вальтер (Германия).

Как сообщает The Art Newspaper Russia, в павильоне Германии (куратор — Сюзанн Пфеффер ) представлен пятичасовой синтетический перформанс «Фауст» художницы Анне Имхоф.

Согласно формулировке международного жюри биеннале, павильон Германии награжден «за мощную и тревожащую инсталляцию, которая поднимает насущные вопросы нашего времени, погружая зрителя в состояние дискомфорта; оригинальный ответ архитектуре павильона, работа Имхоф также характеризуется точным сочетанием объектов, образов, тел и звуков».

Францу Эрхарду Вальтеру «Золотой лев» присужден «за работу, которая объединяет формы, цвет, ткани, скульптуру, перформанс и вовлекает зрителя, за радикальную и многосоставную природу его творчества, которое оказало влияние на современное искусство и предложило способ выживания в переходное время».

«Серебряного льва» многообещающему молодому художнику получил Хасан Хан (Великобритания-Египет), специальных упоминаний жюри удостоены художники Чарльз Атлас (США) и Петрит Халила (Косово-Германия-Италия), а также павильон Бразилии.

57-я Венецианская биеннале современного искусства продлится до 26 ноября 2017 года. Тема основного проекта биеннале — «Viva arte viva» («Да здравствует живое искусство!»). В павильоне России (куратор — Сильвия Бурини) представлен проект «Theatrum Orbis Terrarum» художников Гриши Брускина, Саши Пироговой и арт-группы Recycle (Георгий Кузнецов и Андрей Блохин).



