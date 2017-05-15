Магазин пластинок DiG переехал в Сад имени Баумана

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Московский магазин виниловых пластинок DiG снова переехал и теперь располагается в Саду имени Баумана.

Новый адрес DiG: ул. Старая Басманная, д. 15А, стр. 15 (зеленый деревянный домик под синей лестницей на территории Сада имени Баумана).

В новом пространстве — его площадь втрое больше прежней — владельцы выставят все не разобранные ранее пластинки, также там появятся несколько полок с б/у проигрывателями из Японии и Европы.

В будущем в магазине предполагается проводить виниловые ярмарки и интернет-трансляции диджей-сетов приглашенных артистов. Подробности станут известны летом.

Магазин DiG переезжает не впервые: раньше он находился внутри книжного магазина «Циолковский» в Политехническом музее, а его последней площадкой был клуб ДИЧ.















