Объявлена программа Летнего книжного фестиваля в Казани

© Центр современной культуры «Смена»

10-11 июня в парке «Черное озеро» в Казани состоится Летний книжный фестиваль, организованный Центром современной культуры «Смена». Центральным событием фестиваля станет книжная ярмарка с участием десятков российских издательств и книготорговых компаний.

Ярмарка будет сопровождаться образовательной программой — лекциями, дискуссиями, творческими встречами и мастер-классами.

Один из хедлайнеров Летнего книжного фестиваля «Смены» — Джон Сибрук, американский журналист, ведущий сотрудник журнала New Yorker, автор бестселлера «Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры» и переведенной на русский язык в 2016 году книги о поп-музыке «Машина песен. Внутри фабрики хитов».

Также главными гостями фестиваля станут немецкий исследователь, автор книги «Интернет животных» Александр Пшера, филолог и культуролог, шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева, социолог Михаил Соколов.

В рамках научно-популярного блока состоятся лекции химика Петра Образцова, биолога и автора книги «Происхождение жизни» Михаила Никитина, астрофизика Владимира Сурдина и социолога Елены Здравомысловой.

Отдельная тематическая секция будет посвящена документальным графическим романам и репортажам. В ее программе лекции редактора швейцарского журнала комиксов Strapazin Кристофа Шулера, художников Айно Сутинен, Тиины Лехикойнен, Виктора Меламеда и Ольги Лаврентьевой.

В параллельной культурной программе фестиваля в «Смене» откроется выставка к десятилетию ассоциации финских авторов комиксов и иллюстраторов «Кути кути». Также в дни фестиваля пройдут тематические экскурсии по городу и состоится концерт.

Летний книжный фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, программы Развития общественных пространств Республики Татарстан, Фонда «Живой город» и Мэрии Казани



