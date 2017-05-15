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Ретроспектива Сергея Борисова пройдет в ММОМА

News_detailed_pictureСергей Борисов. Полет. 1988© Сергей Борисов / RuArts

C 18 мая gпо 18 июня Московский музей современного искусства (ММОМА) и Фонд содействия развитию современного искусства RuArts представят ретроспективу Сергея Борисова «Zeitgeist», приуроченную к 70-летию классика российской фотографии.

Фотографии, выбранные для экспозиции «Zeitgeist» в ММОМА, позволябт внимательно изучить не только развитие художественного языка Сергея Борисова, но и наиболее яркие эпизоды подпольной культурной жизни Москвы и Петербурга, городские будни советских лет и нынешних.

Отдельная часть экспозиции посвящена мастерской Сергея Борисова «Студии 50А», одному из центров кулуарной интеллектуальной жизни СССР 1980-х годов: там выступали Виктор Цой и Петр Мамонов, работали «Новые художники», а Тимур Новиков уже к концу 80-х сформировал внушительную коллекцию картин.

Помимо портретов Бориса Гребенщикова, Тимура Новикова, Ильи Кабакова, Пахома, Виктора Цоя, Сергея Курехина, Африки, Жанны Агузаровой, Ольги Свибловой и других культурных героев эпохи, на выставке будут представлены архивные материалы и артефакты самой студии, помогающие воссоздать ее атмосферу.

Кроме того, на выставке в ММОМА можно будет увидеть обложки пластинок звезд советской эстрады (в 1980-х Борисов оформил больше шестидесяти пластинок фирмы «Мелодия»), работы с обнаженной натурой и уличные снимки.

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