В «Гараже» откроется выставка искусства Конго

© Музей современного искусства «Гараж»

С 20 мая по 13 августа в Музее современного искусства «Гараж» в Москве пройдет выставка «Худпром Конго: живопись для народа», которая представит панораму конголезского искусства последних пятидесяти лет.

Выставка подготовлена Королевским музеем Центральной Африки (Тервюрен) совместно с Центром изящных искусств BOZAR (Брюссель).

«Картины важных конголезских художников предстают не как экзотические объекты, а как изображения повседневной реальности, осмысляющие "прежде и теперь" страны. — отмечают организаторы выставки. — Народная живопись, полная сатиры и иронии, встроена в быт Конго: напоминает о местных героях и недавнем колониальном прошлом и затрагивает проблемы аутентичности и "экзотизации" африканцев».

O народной конголезской живописи 21 мая в лектории «Гаража» расскажет старший научный сотрудник Королевского музея Центральной Африки Бамби Кеппенс.

20 мая в музее «Гараж» откроется еще одна выставка — «Холин и Сапгир. На правах рукописи». На ней будут представлены документы, связанные с жизнью поэтов Игоря Холина и Генриха Сапгира и демонстрирующие разные грани их творчества.

В экспозицию, в частности, вошли материалы, подаренные архиву «Гаража» художником Виктором Пивоваровым, его иллюстрации к неизданным книгам поэтов и его эскизы к альбому «Холин и Сапгир ликующие», машинописные тексты из архивов Леонида Талочкина и Игоря Макаревича, аудиозаписи Холина и Сапгира конца 1980-х.

Выставка «Холин и Сапгир. На правах рукописи» будет открыта до 13 августа.



