На «Винзаводе» пройдет выставка «Лаборатории городской фауны»

Urban Fauna Lab. Новые лидеры регионального развития. 2017 © Urban Fauna Lab / ЦСИ «Винзавод»

17 мая в Центра современного искусства «Винзавод» в Москве откроется выставка проекта «Лаборатория городской фауны» / Urban Fauna Lab «Городская сауна. Как я научился не беспокоиться и полюбил загрязнение окружающей среды».

Участники проекта, Алексей Булдаков и Анастасия Потемкина, покажут, каким им представляется городской ландшафт будущего, и как на растения и животных повлияет тепло, выделяемое компьютерной техникой.

В экспозицию «Городская сауна» войдут объекты, видео, шелкография, фото и графика. В центре внимания авторов — три вида городских отходов: органический компост, сухие стебли борщевика и тепло раскаленных микросхем.

Тематически экспозиция состоит из двух частей.

Архивная часть посвящена истории вопроса зарождения жизни в средневековье и новом времени: иллюстрации и цитаты из книг по философии, алхимии, естествознанию и об опытах Франческо Реди.

Художественная часть — созданные авторами объекты, которые олицетворяют идею зарождения жизни в условиях современной цивилизации.

«Авторы проекта "Лаборатория городской фауны" пытаются вообразить грядущую эпоху, радикально отличную от наших сегодняшних представлений. Выставка "Городская сауна", с одной стороны, возвращает нас к истокам, в буквальном смысле к "компосту", из которого мы все возникли, с другой — устремляет взгляд в будущее, в котором органическая телесность мира неотделима от его информационно-технологической материи», — говорит куратор выставки Юлия Аксенова.

Выставка «Городская сауна. Как я научился не беспокоиться и полюбил загрязнение окружающей среды» продлится до 25 июня.

Это вторая выставка цикла «Прощание с вечной молодостью» — центрального проекта юбилейной программы ЦСИ «Винзавод», включающего 12 выставок представителей нового поколения в современном российском искусстве. До 14 мая на «Винзаводе» проходит первая выставка цикла — «Palazzo Koshelev» Егора Кошелева.



