Умерла Галина Шергова

Сегодня, 11 мая, в Москве в возрасте 93 лет умерла кинодраматург, писатель и телеведущая Галина Шергова.

Об этом сообщила телекритик Ирина Петровская.

Галина Михайловна Шергова родилась в 1923 году в Чите, с 1933 года жила в Москве.

С детства писала стихи, поступила в Литинститут имени А.М. Горького. В 1943 году ушла добровольцем на фронт, была сотрудником газеты 5-й танковой армии, после тяжелого ранения вернулась в институт и закончила его в 1948 году.

Автор поэм, стихотворений, повестей, романа «Касание» (2000). Много лет работала в журнале «Огонек», в 1965 году перешла в звуковой журнал «Кругозор» Гостелерадио СССР.

С 1959 года занималась документальным кино, работала с Р. Карменом, Е. Вермишевой, Л. Дербышевой и другими режиссерами, как сценарист и автор дикторского текста участвовала в создании более 200 фильмов.

В 1957 году провела телерепортаж с закрытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, с 1967 года работала в творческом объединении «Экран». Была художественным руководителем телесериалов «Наша биография», «Стратегия победы» «Несокрушимая и легендарная», одним из авторов «Минуты молчания» и других телепрограмм.

Лауреат многих наград, в том числе премии ТЭФИ в номинации «Легенда российского телевидения» и премии «Лавровая ветвь» в области неигрового кино и телевидения «За вклад в кинолетопись».



