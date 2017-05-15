Умерла Галина Шергова© Музей ЦСДФ
Сегодня, 11 мая, в Москве в возрасте 93 лет умерла кинодраматург, писатель и телеведущая Галина Шергова.
Об этом сообщила телекритик Ирина Петровская.
Галина Михайловна Шергова родилась в 1923 году в Чите, с 1933 года жила в Москве.
С детства писала стихи, поступила в Литинститут имени А.М. Горького. В 1943 году ушла добровольцем на фронт, была сотрудником газеты 5-й танковой армии, после тяжелого ранения вернулась в институт и закончила его в 1948 году.
Автор поэм, стихотворений, повестей, романа «Касание» (2000). Много лет работала в журнале «Огонек», в 1965 году перешла в звуковой журнал «Кругозор» Гостелерадио СССР.
С 1959 года занималась документальным кино, работала с Р. Карменом, Е. Вермишевой, Л. Дербышевой и другими режиссерами, как сценарист и автор дикторского текста участвовала в создании более 200 фильмов.
В 1957 году провела телерепортаж с закрытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, с 1967 года работала в творческом объединении «Экран». Была художественным руководителем телесериалов «Наша биография», «Стратегия победы» «Несокрушимая и легендарная», одним из авторов «Минуты молчания» и других телепрограмм.
Лауреат многих наград, в том числе премии ТЭФИ в номинации «Легенда российского телевидения» и премии «Лавровая ветвь» в области неигрового кино и телевидения «За вклад в кинолетопись».
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