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Утверждена Стратегия развития информационного общества в РФ

News_detailed_picture© kremlin.ru

Президент Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы.

Как сообщает президентский сайт, «положения Стратегии и план ее реализации обязательны для выполнения всеми органами государственной власти».

Текст Стратегии опубликован на официальном портале правовой информации. Среди ее основных принципов указан «приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение основанных на этих ценностях норм поведения при использовании информационных и коммуникационных технологий».

Также в документе отмечается, что «электронные СМИ, информационные системы, социальные сети <...> стали частью повседневной жизни россиян», а «российское общество заинтересовано в получении информации, соответствующей высокому интеллектуальному и культурному уровню развития граждан России».

Целью Стратегии названо «создание условий для формирования в Российской Федерации общества знаний». Для этого необходимо, в частности, «проводить мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан» и «сформировать безопасную информационную среду на основе популяризации информационных ресурсов, способствующих распространению российских духовно-нравственных ценностей».

В числе мер, необходимых для развития интернета и информационной инфраструктуры России, в Стратегии приводится создание «новых механизмов партнерства», которые помогут «с участием всех институтов общества выработать систему доверия в сети "Интернет", гарантирующую конфиденциальность и личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации и исключающую анонимность, безответственность пользователей и безнаказанность правонарушителей в сети "Интернет"».

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