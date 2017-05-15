Произведения Штокхаузена прозвучат на фестивале в Москве© Magister Ludi Festival 2017
С 28 мая по 1 июня в Москве состоится II Международный фестиваль современной музыки Magister Ludi / Магистр Игры. В этом году он посвящен Карлхайнцу Штокхаузену (1928-2007).
В программе фестиваля пять концертов, на которых сочинения разных жанров и исполнительских составов будут представлены музыкантами, сотрудничавшими с самим композитором.
На открытии фестиваля в Большом зале Московской консерватории будет исполнено одно из самых известных сочинений Штокхаузена «Поклонение» (Inori, 1973–1974). Солисты — Агнежка Кус (Польша-Германия), Алан Луафи (Франция-Швейцария) и Михаил Просняков (Россия).
Остальные четыре концерта пройдут в Рахманиновском зале Московской консерватории.
Второй и третий дни фестиваля будут посвящены музыке для деревянных духовых и электронной музыке Штокхаузена. Солисты — Карин де Флё (Бельгия) и Микеле Марелли (Италия).
В четвертый день состоится фортепианный вечер: сочинения Штокхаузена прозвучат в исполнении Беньямина Коблера (Германия).
В программе заключительного концерта фестиваля «Цикл» (Zyklus, 1959) для ударных инструментов и «Контакты» (Kontakte, 1960) для электронных звуков, фортепиано и ударных инструментов. Солисты — Ласло Худачек (Венгрия) и Беньямин Коблер.
Во всех пяти концертах примет участие звукорежиссер Флориан Цвисслер (Германия).
Кроме того, во время фестиваля в Научно-творческом центре электроакустической музыки Московской консерватории пройдут кинопоказы и встречи с музыкантами.
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