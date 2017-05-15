Новая Третьяковка устраивает бесплатные экскурсии© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
16 мая состоится первая бесплатная «интенсивная» экскурсия по экспозиции русского искусства ХХ века в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу (Новая Третьяковка).
«Оставить заявку на участие можно будет по ссылке, которую разместят на официальном сайте Третьяковской галереи. — сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. — Там же желающие смогут найти информацию о датах следующих экскурсий и способах записи. Предполагается, что они будут проходить ежедневно до середины июня. Если экскурсии окажутся востребованными, проект могут продлить».
Гиды Новой Третьяковки в 15:00, 17:00 и 19:00 будут водить по три бесплатные групповые экскурсии в день, в каждой группе будет по 15 человек. Регистрация на первую экскурсию откроется 12 мая.
Как пояснили в пресс-службе Третьяковской галереи, записавшись на экскурсию, посетитель получит право на 50-процентную скидку на входной билет в музей.
Экскурсии будут проводиться в рамках совместного проекта Третьяковской галереи и Московского метрополитена «Интенсив XX».
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