В России пройдут гастроли Kaleo

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Осенью 2017 года в Петербурге и Москве выступит исландская рок-группа Kaleo.

Петербургский концерт пройдет 24 ноября в клубе A2 Green Concert, московский — 25 ноября в клубе Yotaspace.

Группа Kaleo была создана в 2012 году в городке Мосфедльсбайр на юго-западе Исландии, с 2015 года музыканты живут и работают в американском Остине.

Благодаря успеху песни «All The Pretty Girls» (почти 11,5 млн просмотров на YouTube) Kaleo подписали контракт с лейблом Atlantic Records. Их студийный альбом «A/B» вышел на Atlantic Records летом 2016 года и занял четвертую строчку в чарте рок-альбомов Billboard.

Сингл «Way Down We Go» разошелся тиражом более 500 тысяч копий только в США, был использован в саундтреке супергеройского боевика «Логан», а другие песни с пластинки «A/B» звучат в нескольких популярных телесериалах, таких как «Винил», «Дневники вампира» и «Супергерл».

За прошлый год Kaleo объехали с концертами 40 штатов и сняли внутри действующего вулкана Тринукагигур в Исландии клип на свой главных хит «Way Down We Go», собравший 43 млн просмотров на YouTube.







