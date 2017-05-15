В России пройдут гастроли Kaleo© ООО «Русский Шоу-Центр»
Осенью 2017 года в Петербурге и Москве выступит исландская рок-группа Kaleo.
Петербургский концерт пройдет 24 ноября в клубе A2 Green Concert, московский — 25 ноября в клубе Yotaspace.
Группа Kaleo была создана в 2012 году в городке Мосфедльсбайр на юго-западе Исландии, с 2015 года музыканты живут и работают в американском Остине.
Благодаря успеху песни «All The Pretty Girls» (почти 11,5 млн просмотров на YouTube) Kaleo подписали контракт с лейблом Atlantic Records. Их студийный альбом «A/B» вышел на Atlantic Records летом 2016 года и занял четвертую строчку в чарте рок-альбомов Billboard.
Сингл «Way Down We Go» разошелся тиражом более 500 тысяч копий только в США, был использован в саундтреке супергеройского боевика «Логан», а другие песни с пластинки «A/B» звучат в нескольких популярных телесериалах, таких как «Винил», «Дневники вампира» и «Супергерл».
За прошлый год Kaleo объехали с концертами 40 штатов и сняли внутри действующего вулкана Тринукагигур в Исландии клип на свой главных хит «Way Down We Go», собравший 43 млн просмотров на YouTube.
новости
15:50КС решит, является ли проведение соцопросов политической деятельностью
13:37В Москве пройдет выставка советского сюрреализма
12:53Началась публикация полного собрания дневников Ольги Берггольц
11:39Вручены «Золотые львы» Венецианской биеннале
10:19Фестиваль документального кино «ДОКер» пройдет в Москве
9:17Выбран куратор Московской молодежной биеннале
12 мая 2017
18:28Магазин пластинок DiG переехал в Сад имени Баумана
18:07Объявлена программа Летнего книжного фестиваля в Казани
17:05Ретроспектива Сергея Борисова пройдет в ММОМАВсе новости