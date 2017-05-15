Фильмы фестиваля визуальной антропологии покажут в ЦДК

Кадр из фильма «Ревущая бездна» © Quino Piñero

С 15 по 20 мая на нескольких площадках Москвы пройдет VII Международный фестиваль визуальной антропологии «Камера-посредник». Лучшие полнометражные фильмы фестиваля будут представлены в Центре документального кино (ЦДК).

Фестиваль проводят Московски государственный университет имени М.В. Ломоносова, Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук и Московский педагогический государственный университет (МПГУ).

В программе фестиваля «Камера-посредник» 23 фильма из России, стран СНГ, Австрии, Германии, Италии, Норвегии, Чехии и Македонии. В конкурсе дебютов участвуют девять фильмов из разных стран мира. Основные просмотры и конкурс дебютов пройдут в учебном корпусе МПГУ.

«"Камера-посредник" — это кино о повседневной жизни людей в разных уголках земного шара, в самом сердце пустыни и на берегу океана, в европейском мегаполисе и в азиатской медине... Это приглашение шагнуть в заэкранное пространство далекой жизни, почувствовать универсальность законов человеческого бытия, хрупкость и удивительную близость "чужого"», — сообщают организаторы фестиваля.

В программе, отобранной для показа в ЦДК, семь фильмов:

Свои фильмы представят режиссеры Марио Буччи, Михал Павлашек, Иво Быстршичан и Аннет Илиев.

Фестиваль проводится при поддержке Гёте-Института в Москве, Посольства Эфиопии и Чешского центра в Москве



