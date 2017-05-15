Фильмы фестиваля визуальной антропологии покажут в ЦДК

Фильмы фестиваля визуальной антропологии покажут в ЦДККадр из фильма «Ревущая бездна»© Quino Piñero
С 15 по 20 мая на нескольких площадках Москвы пройдет VII Международный фестиваль визуальной антропологии «Камера-посредник». Лучшие полнометражные фильмы фестиваля будут представлены в Центре документального кино (ЦДК).
Фестиваль проводят Московски государственный университет имени М.В. Ломоносова, Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук и Московский педагогический государственный университет (МПГУ).
В программе фестиваля «Камера-посредник» 23 фильма из России, стран СНГ, Австрии, Германии, Италии, Норвегии, Чехии и Македонии. В конкурсе дебютов участвуют девять фильмов из разных стран мира. Основные просмотры и конкурс дебютов пройдут в учебном корпусе МПГУ.
«"Камера-посредник" — это кино о повседневной жизни людей в разных уголках земного шара, в самом сердце пустыни и на берегу океана, в европейском мегаполисе и в азиатской медине... Это приглашение шагнуть в заэкранное пространство далекой жизни, почувствовать универсальность законов человеческого бытия, хрупкость и удивительную близость "чужого"», — сообщают организаторы фестиваля.
В программе, отобранной для показа в ЦДК, семь фильмов:
- «Отель "Сплендид"» (Hotel Splendid, Италия, 2016), реж. Мауро Буччи;
- «Масса» (Masa, Чехия, 2016), реж. Михал Павлашек, Иво Быстршичан;
- «Нильская невеста» (La fiancée du Nil, Франция, 2015), реж. Эдуард Миллс-Аффиф;
- «Дамиана Кригги» (Damiana Kryygi, Аргентина, 2015), реж. Алехандро Фернандес Моухан;
- «Фланеры — уличные гуляки» (Flâneurs: Street Rambles, Канада-Франция, 2017), реж. Мэтью Лэнсит;
- «Мы — Куба» (Somos Cuba / We Are Cuba!, Германия, 2015), реж. Аннет Илиев;
- «Ревущая бездна» (Roaring Abyss, Эфиопия-Испания-Великобритания, 2017), реж. Кино Пиньеро.
Свои фильмы представят режиссеры Марио Буччи, Михал Павлашек, Иво Быстршичан и Аннет Илиев.
Фестиваль проводится при поддержке Гёте-Института в Москве, Посольства Эфиопии и Чешского центра в Москве
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