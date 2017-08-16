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ФАС рассматривает ходатайство о покупке РБК

News_detailed_picture© РБК

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) получила ходатайство о приобретении 65,43% акций медиахолинга РБК, принадлежащего группе «Онэксим» Михаила Прохорова.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Николая Карташова, который не уточнил, от кого поступило ходатайство, но сказал, что сейчас оно находится на рассмотрении.

«Комментарии после принятия решения по ходатайству», — пояснил Карташов.

О готовящейся сделке по продаже РБК владелецу группы ЕСН Григорию Березкину стало известно на прошлой неделе. «Ведомости» писали, что сделка может быть закрыта до 1 мая, по словам источника vc.ru, заместитель главы администрации президента Алексей Громов оказывал «очень мощное» давление на владельцев РБК, требуя продать медиахолдинг.

Вскоре последовал комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который сказал, что Кремль не имеет отношения к этой сделке и считает ее «личным делом частных собственников». «РБК — это частное СМИ, мы не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться в ее судьбу», — заявлял Песков.

18 апреля Березкин подтвердил факт переговоров о покупке РБК, добавив, что сделка может быть закрыта в ближайшие две недели.

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