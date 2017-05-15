В Москве, Петербурге и Екатеринбурге пройдут II Балабановские чтения

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С 11 по 16 мая кинокомпания СТВ и журнал «Сеанс» проведут в Москве, Петербурге и Екатеринбурге чтения, посвященные кинорежиссеру Алексею Балабанову (1959-2013).

«Мы хотим посвятить II Балабановские чтения теме "рубежа", расширяя это понятие во всех направлениях: историческом, социальном и даже технологическом. — сообщают организаторы. — Ведь последний рубеж, который преодолел Алексей Балабанов — это техническая революция в кинематографе нулевых. Всю жизнь работавший с плёнкой режиссер снял свой последний фильм на цифровую камеру».

О понятии «рубежа» на научно-практической конференции в «Электротеатре Станиславский» (Москва, 13 мая) и на Новой сцене Александринского театра (Петербург, 14 мая) будут размышлять российские и зарубежные исследователи творчества Алексея Балабанова: культуролог Фредерик Уайт (США), киноведы Анна Ниман (США) и Кирилл Разлогов (Россия), кинокритик Нил Янг (Великобритания), философ Елена Петровская (Россия), шеф-редактор журнал «Сеанс» Василий Степанов (Россия) и другие.

С 11 по 13 мая в петербургском киноцентре «Родина» (Петербург) состоятся показы трех классических фильмов, каждый из которых по-своему поднимает столь важную для Балабанова тему «перехода» и «рубежа»: «Леопард» Лукино Висконти, «Строшек» Вернера Херцога, «Замужество Марии Браун» Райнера Вернера Фасбиндера.

14 мая в киноцентре «Родина» и Центре документального кино (Москва) пройдут специальные показы отреставрированных ранних фильмов Алексея Балабанова.

12 мая в Московской школе нового кино Александр Симонов проведет мастер-класс «Цифровое кино Алексея Балабанова», а 13 мая в Санкт-Петербургской школе нового кино состоится мастер-класс Сергея Астахова «Интерьерная съемка. Особенности использования света и операторской техники».

Также в программе II Балабановских чтений презентации книги «Бриколаж режиссера Балабанова» культуролога и киноведа Фредерика Уайта и сборника «Балабанов. Перекрестки», в который вошли ключевые доклады I Балабановских чтений.

Презентации состоятся в книжных магазинах «Пиотровский» (Екатеринбург, 16 мая) и «Порядок слов» на Новой сцене Александринского театра (Петербург, 14 мая).



