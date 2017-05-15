Спикеры из пяти стран выступят на «Смарт-форуме» в Берлине

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C 1 по 3 июня в Берлине в пятый раз пройдет семинар Smart Forum, в работе которого примут участие спикеры из России, Англии, Германии, Австралии и Израиля.

Об экономике будущего и о том, как в ней не потеряться, расскажет Екатерина Малофеева (Москва), вошедшая в десятку лучших женщин-финансистов России.

Создатель приложений, которыми пользуются сотни тысяч людей, Олег Ставицкий (Берлин) расскажет, что делать, когда вам в голову приходит дельная идея: как ее проверить, где найти финансирование, как собрать команду и вывести ее на глобальный уровень.

Ведущая радиостанции «Эхо Москвы», основатель и CEO проекта The Question Тоня Самсонова (Лондон) расскажет о том, куда движутся медиа и как с ними взаимодействовать бизнесу.

Вадим Файнштейн (Израиль), автор сверхпопулярного в Израиле сервиса Moovit, оценка которого приближается к $1 млрд, поможет практическим советом создателям молодых стартапов и цифровых проектов.

Полностью список спикеров и расписание Smart Forum 2017 приводятся на его сайте.

«Формат Смарт-форума — это живое общение. — отмечают организаторы. — Спикеры не только рассказывают о своем бизнесе, об ошибках и удачах, делятся наработанными стратегиями, но и открыты для любых вопросов и прямого диалога с участниками».



