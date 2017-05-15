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Фильм «Чужой» Ридли Скотта покажут в семи городах России

News_detailed_picture© «Иноекино»

12 и 13 мая в Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Пензе и Воронеже компания «Иноекино» проведет показы отреставрированной режиссерской версии научно-фантастического фильма ужасов Ридли Скотта «Чужой».

Как сообщает сайт компании «Иноекино», показы состоятся в кинотеатрах «Аврора» (Петербург), «Формула Кино Горизонт» (Москва), «Колизей» (Екатеринбург), «Победа» (Новосибирск), «Слава» (Омск), «Современник» (Пенза) и «Спартак» (Воронеж).

Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

  • «Чужой» (Alien, США-Великобритания, 1979)
    Режиссер: Ридли Скотт
    Авторы сценария: Дэн О’Бэннон, Рональд Шусетт
    Оператор: Дерек Ванлинт
    Композитор: Джерри Голдсмит
    Художник-постановщик: Майкл Сеймур
    В главных ролях: Сигурни Уивер, Том Скеррит, Иэн Холм, Джон Херт

Премия «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты» (Ганс Рудольф Гигер, Карло Рамбальди, Брайан Джонсон, Ник Алдер и Дени Айлинг).

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