Фильм «Чужой» Ридли Скотта покажут в семи городах России© «Иноекино»
12 и 13 мая в Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Пензе и Воронеже компания «Иноекино» проведет показы отреставрированной режиссерской версии научно-фантастического фильма ужасов Ридли Скотта «Чужой».
Как сообщает сайт компании «Иноекино», показы состоятся в кинотеатрах «Аврора» (Петербург), «Формула Кино Горизонт» (Москва), «Колизей» (Екатеринбург), «Победа» (Новосибирск), «Слава» (Омск), «Современник» (Пенза) и «Спартак» (Воронеж).
Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
- «Чужой» (Alien, США-Великобритания, 1979)
Режиссер: Ридли Скотт
Авторы сценария: Дэн О’Бэннон, Рональд Шусетт
Оператор: Дерек Ванлинт
Композитор: Джерри Голдсмит
Художник-постановщик: Майкл Сеймур
В главных ролях: Сигурни Уивер, Том Скеррит, Иэн Холм, Джон Херт
Премия «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты» (Ганс Рудольф Гигер, Карло Рамбальди, Брайан Джонсон, Ник Алдер и Дени Айлинг).
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