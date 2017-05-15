Объявлена программа Mosaic Music 2017

Объявлена программа Mosaic Music 2017Джек Гарретт© Музей современного искусства «Гараж»
С 25 мая по 22 августа в Москве и Петербурге пройдут концерты второго сезона серии Mosaic Music, которую организует Музей современного искусства «Гараж».
Сезон откроет концерт победителя конкурса BBC Sound of 2016 Джека Гарретта (Великобритания).
«Он — человек-оркестр-компьютер: сам сочиняет песни, сам в одиночку исполняет их на сцене, используя электрогитару, клавиши, семплеры, драм-машины и педали эффектов, сам поет приятным голосом и с легкостью может перейти от мужественного рыка к нежному фальцету. — говорится в сообщении на сайте «Гаража». — Найдя свое место между цифровым соулом Джеймса Блейка и гитарными балладами Эда Ширана, молодой музыкант соединяет красивые мелодии по лекалам Стиви Уандера с энергичным электронным битом, происходящим от британского драм-н-бейса и гэриджа».
19 июня состоится первый в России концерт электронного музыканта и рэпера Стивена Эллисона (США), выступающего под именем Flying Lotus. «Во время выступлений Flying Lotus дополняет свой авангардный электронный джаз-рэп впечатляющим видеорядом, который он, выпускник Лос-Анджелесской киношколы, придумывает сам», — отмечают организаторы концерта.
Трио London Grammar (Великобритания) выступит в «Гараже» (19 июля) и на острове Новая Голландия в Петербурге (20 июля) через месяц после выхода своего второго альбома, «Truth Is a Beautiful Thing», записью которого руководил продюсер Пол Эпуорт, работавший с такими музыкантами, как Адель, Coldplay и Пол Маккартни.
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