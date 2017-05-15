«Звезды белых ночей» откроет Даниил Трифонов

© Московская государственная академическая филармония

Концерт пианиста Даниила Трифонова и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева откроет XXV Международный музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей», который пройдет в Мариинском театре с 26 мая по 23 июля.

В день открытия также будут представлены опера «Боярыня Морозова» и хореографическая поэма «Бахчисарайский фонтан».

Полная программа юбилейных Звезд белых ночей» — более 190 спектаклей и концертов — опубликована на сайте Мариинского театра.

Оперная премьера фестиваля — «Адриана Лекуврер» Франческо Чилеа в постановке Изабель Парсьо-Пьери (18 и 21 июня, 20 и 21 июля). 24 мая состоится премьера оперы Верди «Сицилийская вечерня», которую можно будет увидеть на фестивале 23 и 24 июня.

На 7 июля назначена петербургская премьера оперы Александра Чайковского «Король шахмат», 13 июня в концертном исполнении под управлением президента Бард-колледжа и музыкального директора American Symphony Orchestra Леона Ботстайна прозвучит единственная опера Сергея Танеева «Орестея».

Балетными премьерами фестиваля станут «Ярославна» Бориса Тищенко (30 июня, 1 и 2 июля) в постановке Владимира Варнавы и «Времена года» на музыку Макса Рихтера по мотивам цикла Антонио Вивальди в постановке Ильи Живого (19 и 20 июня).

В расписании 17 июня, дня 135-летия Игоря Стравинского, балет «Жар-птица», опера «История солдата», симфоническая и балетная программы. 18 июня сочинения композитора в переложении для органа исполнит Леонид Карев.

К 85-летию Родиона Щедрина на фестивале будут представлены его оперы «Левша» (30 мая), «Не только любовь» (8 и 22 июня) и «Очарованный странник» (19 июня), балеты «Конек-Горбунок» (13 и 14 июня) и «Анна Каренина» (11 и 12 июля).

Среди участников фестиваля певцы Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Владислав Сулимский, Ферруччо Фурланетто, Екатерина Семенчук, Ильдар Абдразаков, Ирина Чурилова, Мария Гулегина, Эва-Мария Вестбрук, Альбина Шагимуратова, Екатерина Губанова, Татьяна Сержан, Аня Кампе, Хайди Мэлтон, Михаил Векуа, Евгений Никитин и Рене Папе.

В инструментальных программах выступят Бехзод Абдураимов, Сергей Бабаян, Кристиан Блэкшоу, Рудольф Бухбиндер, Алексей Володин, Джордж Ли, Николай Луганский, Денис Мацуев, Сон Чжин Чо, Кристоф Барати, Леонидас Кавакос, Даниэль Лозакович, Байба Скриде, Франк Петер Циммерман, Иштван Вардаи, Давид Герингас, Ян Фоглер, Кароль Моссаковский.



