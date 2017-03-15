ВДНХ представит итоговую выставку проекта «Взлет»

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С 27 апреля по 25 июня в павильоне №16 «Гидрометеорология» на ВДНХ пройдет выставка, подводящая итоги выставочного проекта «Взлет», главная задача которого – открытие новых имен и поддержка молодых профессионалов в области современной культуры.

Конкурс «Взлет» был объявлен ВДНХ весной 2016 года, в нем участвовали художники, архитекторы, дизайнеры, видеохудожники и фотографы в возрасте от 18 до 25 лет.

Победителей по пяти направлениям определили кураторы Елена Селина («Искусство»), Сергей Чобан («Архитектура»), Ольга Шишко («Видеоарт»), Светлана Тэйлор («Фотография») и Игорь Гурович («Дизайн»).

С мая 2016 года по январь 2017 года в пространстве самолета Як-42 на площади Промышленности на ВДНХ прошли пять выставок победителей конкурса: Анны Михеевой («Фотография»), Дмитрия Гилена («Искусство»), Ольги Ковалевой и Алины Лобановой («Дизайн»), Анны Козловой («Архитектура») и Елены Скрипкиной («Видеоарт»).

Экспозицию итоговой выставки проекта, «Взлет. Выставка-прогноз», куратор Катя Бочавар решила разделить на три зоны: «Знание» (документальные фильмы в формате интервью), «Предчувствие» (художественные проекты и эскизы, архитектурные макеты, планы, чертежи, описания предлагаемых к реализации художественных проектов) и «Случай» (звуковая инсталляция нескольких авторов).

«"Взлет. Выставка-прогноз" ставит перед собой цель перебросить задуманное художниками в самое ближайшее будущее, познакомив широкую публику, а также кураторов, продюсеров, меценатов искусства с макетами, эскизами, описаниями работ, ждущих своей реализации. — говорит куратор. — Выставка соединит высказывания молодых художников, кураторов, архитекторов, дизайнеров, привлекших к себе внимание своими работами, и известных художников-визионеров более старшего поколения. Список участников "Взлета", так же как и представленные работы в определенном смысле, сами станут прогнозом».



