Фестиваль анимационного кино открывается в Суздале

Сегодня, 15 марта, в Суздале начинается XXII Открытый российский фестиваль анимационного кино, на котором будут представлены все виды анимации, произведенной в России или гражданами России, работающими в других странах.

Тема фестиваля — «Как по нотам», в конкурсной программе более ста фильмов: 8 полнометражных, 23 короткометражных, 11 дебютов, 20 сериалов, 27 студенческих фильмов, 16 работ участвуют в конкурсе прикладной анимации.

На фестивале, в частности, покажут новые серии «Смешариков», «Легенда о золотом драконе», «Богатырша», «Крякнутые каникулы», «Три богатыря и Морской царь», несколько работ из серии «Веселая карусель».

XXII Открытый российский фестиваль анимационного кино продлится до 20 марта. «Символом фестиваля станет 100-летний юбилей режиссера-мультипликатора, "отца" российского Винни-Пуха Федора Хитрука. — сообщает Министерство культуры РФ. — В честь него в Суздале пройдет марш Винни-Пухов. Все художники, которые примут участие в смотре, создадут свои образы Винни-Пуха, которые затем примут участие в шествии от администрации до Торговой площади Суздаля».

Также в программе фестиваля творческие встречи с его участниками, выставка плакатов, ярмарка и дегустация фермерских продуктов, встречи с детскими писателями и ярмарка их сценариев, обсуждение студенческих фильмов, показы мультфильмов хорватских аниматоров, международный конгресс «Анимационная индустрия: технологии, прокат, продюсирование, обучение».



