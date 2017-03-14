В Мариинке поставили «Сицилийскую вечерню» Верди

17 марта в Мариинском-2 состоится премьера оперы Верди «Сицилийская вечерня» в постановке Aрно Бернара, дирижировать Симфоническим оркестром Мариинского театра будет Валерий Гергиев.

Премьерные представления «Сицилийской вечерни» также состоятся 18 марта, 16 и 17 апреля.

Партии готовят Мария Гулегина, Ирина Чурилова (Елена), Мигран Агаджанян, Август Амонов (Арриго), Владислав Сулимский, Владимир Мороз (Монфор), Ильдар Абдразаков, Станислав Трофимов (Джованни да Прочида).

«Сицилийская вечерня» стала первым произведением Верди, написанным по заказу и согласно канонам «Гранд Опера» — пять актов на исторический сюжет, обязательный балетный дивертисмент, народ в качестве главного действующего лица.

Премьера оперы о восстании, свергнувшем власть французских поработителей на Сицилии, состоялась 13 июня 1855 года. Сочинение хвалили и критики, и коллеги-композиторы, но слушательского признания, сравнимого с любовью к «Травиате» или «Трубадуру», «Сицилийская вечерня» не получила. В России она впервые была поставлена в петербургском Большом каменном театре в 1857 году силами Императорской итальянской труппы. Из-за цензурных соображений действие было перенесено в Португалию, а опера шла под названием «Джованна де Гусман».

В нынешнем спектакле Арно Бернар также изменил место действия, теперь это Нью-Йорк 1920-х годов — времен сухого закона и расцвета сицилийской мафии.

«Герои в опере не делятся на хороших и плохих. — рассказывает режиссер. — Как и в либретто, у нас действуют сицилийцы, правда, вместо французов – департамент полиции Нью-Йорка. Мне важно вовлечь аудиторию в происходящее и создать атмосферу, которая была бы понятна каждому. Запутанная сюжетная подоплека сицилийского восстания XIII века мало кому интересна, а вот "Крестного отца" и "Однажды в Америке" смотрели все».



