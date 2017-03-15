Начинается Транссибирский aрт-фестиваль

Начинается Транссибирский aрт-фестивальГосударственный концертный зал имени Арнольда Каца© IV Транссибирский арт-фестиваль
Сегодня, 15 марта, в Новосибирске открывается IV Транссибирский aрт-фестиваль Вадима Репина. Первый концерт фестиваля посвящен 80-летию Новосибирской государственной филармонии.
В Государственном концертном зале имени Арнольда Каца выступит Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением дирижера Лоренса Фостера (США) с программой американской музыки, солистка — пианистка Дана Чиокарли (Франция).
Концерт посвящен 80-летию Новосибирской государственной филармонии, которая является основным партнером Транссибирского арт-фестиваля с первого года его проведения.
IV Транссибирский aрт-фестиваль продлится до 3 апреля. В Новосибирск приедут музыканты из 20 стран мира, среди участников фестиваля Владимир Спиваков, Владимир Федосеев, Николас Ангелич, Леонард Шрайбер, Пабло Феррандес, Джулиано Карминьола и Александр Князев.
В программе фестиваля концерт оркестра «Виртуозы Москвы», мировая премьера произведения немецкого композитора Энйотта Шнайдера, выступления студенческих коллективов, концерты в городах Новосибирской области — Искитиме, Ордынском и Бердске, проект «Дети — детям», программы камерной музыки, творческая встреча с Брюно Монсенжоном и показы его фильмов и многие другие события.
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