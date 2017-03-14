Отклонена заявка на проведение референдума об Исаакиевском соборе

Сегодня, 14 марта, Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказалась зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

Об этом сообщает РИА Новости.

В инициативную группу входят 22 человека, в том числе депутаты Законодательного собрания от «Яблока», «Справедливой России» и «Партии роста», градозащитники, представители Санкт-Петербургского союза ученых и Российского союза работников культуры.

28 февраля они подали заявку на проведение референдума, на котором петербуржцы должны были ответить на вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?».

Решение властей Петербурга передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет вызвало в городе споры и конфликты, против него выступили деятели культуры, в частности, директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.

Сегодня стало известно, что власти предложили директору Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николаю Бурову до 16 апреля, дня православной Пасхи, освободить здание собора от музейных экспонатов и перевезти их в другое место.

Также сегодня, как сообщает «Фонтанка.ру», Смольнинский районный суд Петербурга, где 13 марта началось рассмотрение административного дела по иску против передачи Исаакиевского собора РПЦ, в срочном порядке перенес дату следующего заседания с 17 апреля на 15 марта.



