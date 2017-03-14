Театр Сац устраивает неделю старинной оперы

Сцена из спектакля «Игра о Душе и Теле» © Елена Лапина / © Елена Лапина / Московский государственный академический Детский музыкальный театр имени Наталии Сац

Первая российская постановка оперы Эмилио де Кавальери «Игра о Душе и Теле» (1600) откроет 16 марта неделю старинной оперы в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Н.И. Сац.

Представление спектакля также состоится 17 марта, сообщает сайт театра.

«Игра о Душе и Теле» — совместная работа художественного руководителя театра Георгия Исаакяна и одного из самых авторитетных барочных арфистов мира Эндрю Лоуренса-Кинга, который стал музыкальным руководителем и дирижером постановки. В 2013 году спектакль получил специальный приз жюри национальной театральной премии «Золотая маска».

18 и 19 марта Эндрю Лоуренс-Кинг проведет в Театре Сац мастер-классы по барочной опере для певцов и музыкантов, которые играют на инструментах группы континуо, лютневых и барочных гитарах, барочной арфе.

21 марта по случаю Международного дня старинной музыки в театре пройдет открытая репетиция оперы Хуана Идальго де Поланко «Любовь убивает» по пьесе Педро Кальдерона, а 22 и 23 марта будет представлен сам спектакль, который Георгий Исаакян поставил вместе с Эндрю Лоуренсом-Кингом в нынешнем сезоне.

Неделя старинной оперы в Театре Сац проводится в сотрудничестве с музыкальным форумом Musica Iberica, организованным Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского



