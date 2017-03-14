Объявлена программа Пасхального фестиваля

© Московский Пасхальный фестиваль

XVI Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 16 апреля по 9 мая. В этом году фестиваль посвящен 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского.

Программу Пасхального фестиваля объявил 13 марта на пресс-конференции в Москве его художественный руководитель Валерий Гергиев, сообщает сайт фестиваля.

На открытии 16 апреля в Большом зале Московской консерватории Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и пианист Денис Мацуев исполнят произведения Стравинского, Чайковского, Рахманинова и Глинки.

За три недели фестиваля оркестр также выступит в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Новосибирске, Кемерово, Томске, Омске, Перми, Ульяновске, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире, Туле, Курске, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе и Воронеже.

2 и 4 мая на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке выступит южнокорейский пианист Сон Чжин Чо. Во втором концерте примет участие Симфонический оркестр Приморской сцены под управлением Даррела Анга (Сингапур).

Кроме того, среди участников симфонической программы фестиваля «Страдивари-ансамбль» Мариинского театра, пианист Даниил Трифонов, скрипачи Кристоф Барати, Павел Милюков и Лоренц Настурика-Гершовичи.

Хоровая программа Пасхального фестиваля откроется 17 апреля в Зале Церковных соборов храма Христа Спасителя и продолжится в Истре, Твери, Орехово-Зуево, Балашихе, Калуге, Климовске, Егорьевске, Сергиевом-Посаде, Электростали, Мытищах, Старице, Химках, Муроме, Королеве, Великом Новгороде, Серпухове, Александрове, Зеленоградском, Дмитрове, Ростове Великом, Коломне, Зарайске, Туле и Владивостоке.

В этом году в хоровой программе принимают участие коллективы из Москвы, Петербурга, Воронежа, Владимира, Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока, а также из Греции, Сербии, Республики Беларусь, Армении, Грузии, Чехии, Болгарии и Швеции.

Концерты камерной программы Пасхального фестиваля пройдут в Тихвине, Гатчине, Калининграде, Москве, Тольятти, Плесе, Ярославле, Якутске, Мурманске, Алдане, Нерюнгри, Суздале, Смоленске, Нижнем Новгороде, а также впервые — в Симферополе, Ялте и Севастополе.

В звонильной программе концерты в Москве, Звенигороде, Сергиевом Посаде, Истре, Петербурге, Угличе, Ногинске, Великом Новгороде и Раменском. В домах офицеров, детских домах и интернатах, домах инвалидов и ветеранов состоятся благотворительные концерты Пасхального фестиваля.

Завершит фестиваль концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на Поклонной горе 9 мая.



