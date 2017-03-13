Владимир Федосеев стал главным приглашенным дирижером «Геликон-оперы»

© «Геликон-опера»

Сегодня, 13 марта, художественный руководитель Московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман представил труппе нового главного приглашенного дирижера – Владимира Федосеева.

Как сообщает пресс-служа «Геликон-оперы», также объявлено о назначении постоянного дирижера театра Валерия Кирьянова исполняющим обязанности главного дирижера.

Владимир Федосеев начал сотрудничество с театром «Геликон-опера» в конце 2016 года: под его музыкальным руководством в театре была осуществлена постановка оперы Пуччини «Турандот».

«В стенах "Геликона" я встретил любовь к театру. — сказал дирижер на сегодняшней встрече с труппой. — Я встретил здесь прекрасных певцов, которые работают ради театра, ради музыки, ради культуры нашей страны. Здесь все создано для того, чтобы заниматься музыкой, любить ее. Здесь царит любовь и к труду, и к опере, здесь работают энтузиасты».

«Для нас это огромная честь, что с нами работает выдающийся дирижер, народный артист СССР Владимир Иванович Федосеев. — заявил Дмитрий Бертман. — Он блистал своими постановками на сценах лучших мировых театров в Милане, Флоренции, Вене, Цюрихе, Париже, Болонье, Зальцбурге, но впервые поставил оперный спектакль на Родине. То, что это произошло в "Геликон-опере", для меня и моих коллег имеет особое значение. Я счастлив, что наши артисты и музыканты работали и будут работать с великим Мастером».



