В Москве пройдет выставка армянских импрессионистов

Егише Тадевосян. Лодки. Трапезунд. 1906 (фрагмент) © Музей русского импрессионизма / © Музей русского импрессионизма / Instagram

25 марта в Музее русского импрессионизма откроется выставка «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа».

В экспозицию включены около 60 картин 19 художников, в том числе Мартироса Сарьяна, Егише Тадевосяна, Седрака Аракеляна и Ваграма Гайфеджяна.

Работы предоставят Национальная галерея Армении, Музей русского искусства Еревана и частные коллекционеры.

К открытию выставки будет издан иллюстрированный каталог, в который войдут статьи об армянском импрессионизме как художественном явлении, биографические эссе о художниках и интересные факты об их произведениях. В программе выставки лекции, тематические дискуссии, музыкальные вечера и экскурсии.

Выставка «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа» в Музее русского импрессионизма продлится до 4 июня.











