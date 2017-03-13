В Москве пройдет выставка армянских импрессионистов

В Москве пройдет выставка армянских импрессионистовЕгише Тадевосян. Лодки. Трапезунд. 1906 (фрагмент)© Музей русского импрессионизма / Instagram
25 марта в Музее русского импрессионизма откроется выставка «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа».
В экспозицию включены около 60 картин 19 художников, в том числе Мартироса Сарьяна, Егише Тадевосяна, Седрака Аракеляна и Ваграма Гайфеджяна.
Работы предоставят Национальная галерея Армении, Музей русского искусства Еревана и частные коллекционеры.
К открытию выставки будет издан иллюстрированный каталог, в который войдут статьи об армянском импрессионизме как художественном явлении, биографические эссе о художниках и интересные факты об их произведениях. В программе выставки лекции, тематические дискуссии, музыкальные вечера и экскурсии.
Выставка «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа» в Музее русского импрессионизма продлится до 4 июня.
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