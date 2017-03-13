ММОМА покажет тотальную инсталляцию арт-группировки ЗИП

© ЗИП / ММОМА

20 марта по 1 мая Московский музей современного искусства (ММОМА) совместно с XL Projects представит выставку краснодарской арт-группировки ЗИП «Остановка «ДК ЗИП», которая расположится на четырех этажах здания ММОМА в Ермолаевском переулке.

Каждый из этажей будет иметь свое название: «Сейчас», «Позавчера», «Потом», «БАРселона», сообщает сайт ММОМА. Все объекты экспозиции сделаны участниками группировки — Эльдаром Ганеевым, Евгением Римкевичем, братьями Василем и Степаном Субботиными — самостоятельно, а некоторые — специально для выставки в ММОМА.

Автобусная и трамвайная остановка «ДК ЗИП» располагается при Заводе измерительных приборов, который стал местопребыванием, первой мастерской и выставочной площадкой для группы молодых художников. Название проекта в Музее — «Остановка «ДК ЗИП» — отсылает зрителя к этой самой реально существующей отправной точке в творчестве ЗИП. Однако, по мнению куратора Елены Селиной, саму выставку ни в коем случае нельзя считать итоговой, скорее — краткой остановкой перед новыми и новыми этапами.

Арт-группировка «ЗИП» была создана в 2009 году в Краснодаре и является основателем Краснодарского института современного искусства (КИСИ), независимого фестиваля уличного искусства «МОЖЕТ», арт-резиденции «Пятихатки» и со-основателем Краснодарского центра современного искусства «Типография».

Название группы — аббревиатура Краснодарского завода измерительных приборов (ЗИП), где с 2009 года располагалась мастерская художников. В 2013 году группировка ЗИП и активисты КИСИ (Юлия Капустян, Татьяна Стадничено, Виктор Линский) получили премию «Инновация» в номинации «Региональный проект современного искусства» за отчетную выставку «Краснодар: линия на плоскости. История КИСИ».



