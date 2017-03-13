Фестиваль SOUND UP открывает сезон

30 марта состоится первый концерт нового сезона музыкального фестиваля SOUND UP. В Большом зале гостиницы «Метрополь» в Москве выступят арт-поп группа Blaue Blume из Копенгагена и российский композитор Никола Мельников.

Как сообщают организаторы, в 2017 году они планируют значительно расширить стилистическую палитру музыкальной программы и пригласить слушателей в путешествие по жанрам — к ярким композиторам, работающим под тегом contemporary classical, добавятся различные экспериментальные проекты, вплоть до электроники и инди-попа с уникальным вокалом.

SOUND UP будет приглашать именитых кураторов из числа музыкантов, музыкальных экспертов и кураторов фестивалей для подготовки специальных событий и продолжит коллаборации с российскими и зарубежными художниками, превращая концерты в место встречи разных видов искусства.

Отдельная инициатива SOUND UP — новый формат Creative Lab, который позволит иностранным и российским музыкантам объединять свои усилия в творческих коллаборациях и устанавливать долгосрочные партнерские связи, а российским слушателям стать первыми зрителями уникальных проектов.

Молодые датчане Blaue Blume названы открытием прошлогоднего всеевропейского смотра музыкальных талантов Eurosonic и уже успели прославиться на весь мир благодаря уникальному фальцету вокалиста. В России группа выступит впервые.

Второй участник концерта №9, Никола Мельников, уже участвовавший в проекте SOUND UP, — автор саундтреков для спектакля «Копы в огне» и музыки к fashion-показам Louis Vuitton, Hugo Boss и российских дизайнеров, он выступает в модных московских ночных клубах и на респектабельных концертных площадках.

Его дебютный альбом «#22» занял третье место в категории неоклассической музыки по РФ и вошел в мировой топ-100 на iTunes.На мартовском концерте SOUND UP 24-летний композитор представит как принесшие ему известность фортепианные композиции, так и новые

сочинения, усиленные электроникой.

Концертная серия SOUND UP началась в марте 2016 года. Среди участников проекта были Hauschka (Германия), Piano Interrupted (Великобритания), Мартин Кольстед (Германия), Grandbrothers (Германия), Кристоф Берг — Field Rotation (Германия), SWOD (Германия), Поппи Акройд (Великобритания), Lambert (Германия), Владимир Мартынов (Россия), Павел Карманов (Россия), Игорь Вдовин (Россия), Алексей Айги (Россия), Миша Мищенко (Россия), Сергей Полтавский (Россия).

Композиторы и музыканты, приглашенные к выступлениям в концертной серии, отобраны командой экспертов. Иностранной частью программы занимается берлинское агентство по работе с новыми талантами The Sound, возглавляемое Вероникой Белоусовой. Российских участников приглашает Денис Бояринов — музыкальный журналист и критик, шеф-редактор раздела «Современная музыка» COLTA.RU.



