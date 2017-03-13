В «Доме 12» выступит Надежда Шапиро

© Надежда Шапиро. «Стихи про меня» в «Доме 12». / Facebook

В среду, 15 марта, в проекте «Стихи про меня» в московском клубе «Дом 12» выступит преподаватель русского языка и литературы Надежда Шапиро.

«Надежда Ароновна научила читать и любить стихи многих прекрасных людей. Но одно дело — школьная программа, другое дело — стихи, самые важные для тебя самого. Совпадают ли они?», — пишут организаторы вечера в «Доме 12».

«Стихи, которые мне важны и мной любимы, за редким исключением, совсем не про меня. Но они как будто для меня. — говорит Надежда Шапиро. — Такой список есть, и некоторые стихотворения вошли в него потому, что я над ними думала как учитель, или потому, что мы вместе с учениками удачно о них поговорили».

Н.А. Шапиро родилась в Москве в 1949 году в семье военного инженера, жила на Дальнем Востоке, школу заканчивала в Ташкенте. В 1971 году окончила МГПИ имени В.И. Ленина и с тех пор преподает русский язык и литературу, последние четверть века — в 57-й школе.

Автор нескольких пособий и сборников упражнений по русскому языку, многочисленных статей по вопросам образования, методике преподавания русского языка и литературы, видеолекций и телеуроков. Среди них цикл лекций по русской литературе на образовательном портале Arzamas, лекция в ГИМе «Мертвые души. Живые вещи» и лекция в лондонском клубе «Открытая Россия» «Четвертое доказательство бессмертия Пушкина».

Проект «Стихи про меня в Доме 12» начался в 2014 году. Он посвящен писателю и журналисту Петру Вайлю — автору книги «Стихи про меня», в которую вошли 55 самых важных для него стихотворений ХХ века и размышления о них.

Среди выступавших в «Стихах про меня» — поэты Анатолий Найман, Елена Фанайлова, Сергей Гандлевский, Андрей Родионов и Станислав Львовский, архитектор Александр Бродский, музыканты Олег Нестеров и Умка, филологи Роман Тименчик и Виктор Сонькин, кинокритик Антон Долин, филолог Олег Лекманов, журналист Анна Наринская, соучредитель книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов.

При поддержке издательства CORPUS, сайта COLTA.RU и «Радио Свобода»



