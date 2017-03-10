Следователи пришли с обыском к Алекандру Гаврилову

10 марта сотрудники Следственного комитета России (СК) провели обыски у литературного критика, программного директора Института книги, сопредседателя оргкомитета премии «Просветитель» Александра Гаврилова.

Как сообщает РБК, он проходит свидетелем по делу Александрины Маркво, жены соратника Алексея Навального Владимира Ашуркова.

В декабре 2014 года СК открыл на нее уголовное дело о мошенничестве при проведении в Москве фестивалей «Книги в парках», среди участников которых были Борис Акунин, Дмитрий Быков, Михаил Шац, Татьяна Лазарева, Лев Рубинштейн и Виктор Шендерович.

Обыск у Александра Гаврилова продолжался шесть часов. «Участники следственной группы вели себя очень интеллигентно, они порылись в тех местах, где могли быть архивы, и изъяли некоторые документы», — рассказал Гаврилов «Открытой России». Также у него забрали ноутбук и мобильный телефон и вручили повестку на допрос 15 марта.

Гаврилов связывает действия СК с недавним выходом документального фильма-расследования об активах премьер-министра Дмитрия Медведева, созданного Фондом борьбы с коррупцией Навального.

«Поскольку дело Маркво с самого начала было абсолютно фантазматическим, и в нем было нечего находить и доказывать, то они, бедолажки, снова вынуждены искать что-то, чего нет в природе. — считает Гаврилов. — А политическая задача взнуздать Навального в хвост и в гриву никуда не девается, и они теперь ровно в ситуации из русской сказки: "пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что"».



