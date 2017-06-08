Мотыгинский театр проводит краудфандинговую кампанию

В интернете открыт сбор средств на оплату расходов на поездку коллектива драматического театра из поселка Мотыгино Красноярского края на театральный фестиваль в Подмосковье.

«Театр неоднократно участвовал во всероссийских фестивалях ("Театральная весна", "Театры Малых городов", "Арт-миграция", "Комерата+" и т.д.). — пишут инициаторы краудфандинговой кампании на сайте Planeta.ru. — Наши планы — регулярно выезжать на гастроли не только по Красноярскому краю, но и по всей России».

В этом году Мотыгинский районный драматический театр пригласили на международный театральный фестиваль «Русская классика», который пройдет с 19 по 27 мая в подмосковной Лобне.

«Фестиваль оплачивает проживание, но не оплачивает проезд. Театру нужны средства, чтобы вывезти артистов, персонал и декорацию, мы обращались во все возможные инстанции с просьбой помочь, но к сожалению получили отказ».

Всего требуется собрать 195 тысяч рублей, до конца кампании осталось 52 дня.











