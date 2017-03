Ройшин Мерфи выступит в Петербурге и Москве

Ройшин Мерфин в Гластонбери-2016 © BBC Music

На следующей неделе в Петербург и Москву приедет с концертами ирландская певица Ройшин Мерфи.

Концерты состоятся 17 марта в A2 Green Concert (Петербург) и 18 марта в Yotaspace (Москва).

После успешных девяти лет в группе Moloko Ройшин Мерфи записала четыре сольных студийных альбома — «Ruby Blue» (2005), «Overpowered» (2007), «Hairless Toys» (2015), «Take Her Up to Monto» (2016).

Соавтором последних двух альбомов стал британский продюсер и музыкант, участник электронного дуэта Post Office Эдди Стивенс, работающий с Мерфи с 2004 года.

«Она не боится экспериментировать с музыкальными стилями, ей виртуозно удается сочетать в своих композициях джаз, рок и поп-музыку, при этом оставаясь верной электронному звучанию. — отмечают организаторы петербургского концерта. — Это смесь лаунжевой отстраненности и электронной изысканности».