Ройшин Мерфи выступит в Петербурге и Москве

Ройшин Мерфи выступит в Петербурге и МосквеРойшин Мерфин в Гластонбери-2016© BBC Music
На следующей неделе в Петербург и Москву приедет с концертами ирландская певица Ройшин Мерфи.
Концерты состоятся 17 марта в A2 Green Concert (Петербург) и 18 марта в Yotaspace (Москва).
После успешных девяти лет в группе Moloko Ройшин Мерфи записала четыре сольных студийных альбома — «Ruby Blue» (2005), «Overpowered» (2007), «Hairless Toys» (2015), «Take Her Up to Monto» (2016).
Соавтором последних двух альбомов стал британский продюсер и музыкант, участник электронного дуэта Post Office Эдди Стивенс, работающий с Мерфи с 2004 года.
«Она не боится экспериментировать с музыкальными стилями, ей виртуозно удается сочетать в своих композициях джаз, рок и поп-музыку, при этом оставаясь верной электронному звучанию. — отмечают организаторы петербургского концерта. — Это смесь лаунжевой отстраненности и электронной изысканности».
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