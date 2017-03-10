Кинофестиваль «Край света» снова возглавят Агранович и Медведев© Сахалинский международный кинофестиваль «Край света»
На пост генерального продюсера Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» возвращается Алексей Агранович, программным директором фестиваля снова станет Алексей Медведев.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля. «Я эту информацию подтверждаю, но не комментирую», — сказал Агранович.
Вновь занять пост гендиректора фестиваля Аграновича пригласил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, отметили в пресс-службе.
В марте 2016 года Агранович и Медведев покинули свои посты в руководстве фестиваля «Край света», вместе с ними ушла вся команда, занимавшаяся отбором фильмов. Вместо Аграновича был назначен Сергей Новожилов, основатель и президент президент проходящего в Благовещенске кинофестиваля «Амурская осень». По словам Новожилова, до середины апреля информацию о возвращении прежней команды он не комментирует.
Кинофестиваль в Южно-Сахалинске, учрежденный Министерстваом культуры Сахалинской области, проводится с 2011 года, с 2013 года — под названием «Край света». В 2012 году фестиваль возглавили Алексей Агранович и Алексей Медведев, благодаря которым «Край света» стал одним из главных кинособытий в России, в нем участвовали фильмы Лава Диаса, Ким Ки Дука, Цзя Чжанкэ и других ведущих мировых режиссеров.
В 2015 году аудитория «Края света» превысила 30 тысяч человек, в Южно-Сахалинске были показаны фильмы, победившие на фестивалях в Каннах, Венеции и Берлине, Гран-при фестиваля получила режиссер Дениз Гамзе Эргювен за фильм «Мустанг».
В этом году фестиваль «Край света» состоится в седьмой раз, он пройдет с 25 августа по 1 сентября.
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