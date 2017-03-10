Кинофестиваль «Край света» снова возглавят Агранович и Медведев

На пост генерального продюсера Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» возвращается Алексей Агранович, программным директором фестиваля снова станет Алексей Медведев.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля. «Я эту информацию подтверждаю, но не комментирую», — сказал Агранович.

Вновь занять пост гендиректора фестиваля Аграновича пригласил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, отметили в пресс-службе.

В марте 2016 года Агранович и Медведев покинули свои посты в руководстве фестиваля «Край света», вместе с ними ушла вся команда, занимавшаяся отбором фильмов. Вместо Аграновича был назначен Сергей Новожилов, основатель и президент президент проходящего в Благовещенске кинофестиваля «Амурская осень». По словам Новожилова, до середины апреля информацию о возвращении прежней команды он не комментирует.

Кинофестиваль в Южно-Сахалинске, учрежденный Министерстваом культуры Сахалинской области, проводится с 2011 года, с 2013 года — под названием «Край света». В 2012 году фестиваль возглавили Алексей Агранович и Алексей Медведев, благодаря которым «Край света» стал одним из главных кинособытий в России, в нем участвовали фильмы Лава Диаса, Ким Ки Дука, Цзя Чжанкэ и других ведущих мировых режиссеров.

В 2015 году аудитория «Края света» превысила 30 тысяч человек, в Южно-Сахалинске были показаны фильмы, победившие на фестивалях в Каннах, Венеции и Берлине, Гран-при фестиваля получила режиссер Дениз Гамзе Эргювен за фильм «Мустанг».

В этом году фестиваль «Край света» состоится в седьмой раз, он пройдет с 25 августа по 1 сентября.



