Журнал «Сеанс» и Гёте-Институт в Петербурге проведут спецпоказы Фасбиндера

Журнал «Сеанс» и Гёте-Институт в Петербурге проведут спецпоказы ФасбиндераКадр из фильма «Страх съедает душу»© Filmverlag der Autoren
18 и 19 марта состоятся специальные показы фильмов Райнера Вернера Фасбиндера «Страх съедает душу» и «Лили Марлен», организованные журналом «Сеанс» и Гёте-Институтом в Санкт-Петербурге.
Показы приурочены к выходу номера «Fassbinder» журнала «Сеанс» — более 300 страниц, посвященных немецкому режиссеру. «Это попытка прочертить линию старта, угадать узловые точки, рассказать о каждом фильме, отмеченном буквами RWF, и в то же время увидеть это явление как нечто целое. — сообщает сайт «Сеанса». — Нам кажется, что история Фасбиндера в России только начинается».
Расписание:
18 марта в библиотеке Гёте-Института в Санкт-Петербурге
«Страх съедает душу» (Angst essen Seele auf, 1973), вход свободный по предварительной регистрации.
19 марта в большом зале киноцентра «Родина»
«Лили Марлен» (Lili Marleen, 1980), фильм будет показан с пленки 35 мм.
Фильмы представит Харк Бом, постоянный актер Фасбиндера, работавший с ним на протяжении десяти лет и сыгравший в его фильмах более десяти ролей (доктор из фильма «Страх съедает душу» и аккомпаниатор Вилли из «Лили Марлен»).
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