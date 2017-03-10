White Lies представят в России новый альбом

В апреле британская инди-рок группа White Lies даст концерты в Москве и Петербурге, на которых представит свой новый альбом «Friends».

В Москве британцы выступят 19 апреля в концертном зале «Известия Hall» (перед White Lies выступит московский дуэт Еlektromonteur), в Петербурге — 20 апреля на площадке A2 Green Concert.

White Lies были образованы в Лондоне в 2007 году, их дебютный альбом, «To Lose My Life...» (2009), достиг первого места в британском чарте. Вскоре группа отправилась в турне по Европе, Северной Америке и Японии, выступила на крупнейших музыкальных фестивалях, через год после выхода «To Lose My Life...» дали сольный концерт в Москве.

Следующий альбом «Ritual» группа выпустила в 2011 году (его продюсером стал Алан Малдер, работавший с Nine Inch Nails, Marilyn Manson, The Killers и другими известными музыкантами), третий, «Big TV», — в 2013 году.

В октябре 2016 года вышел четвертый студийный альбом White Lies, «Friends». По словам автора большинства текстов группы Чарльза Кейва, это альбом о взрослении и переменах, которые происходят с людьми: «Кто-то женился и завел детей, кто-то уехал из Лондона. Наше восприятие времени меняется. В юности ты не видел друга пару недель и уже волновался. А сейчас не видимся по полгода — и ничего!».



