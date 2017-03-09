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В Культурном центре ЗИЛ состоится премьера спектакля «Завод машин»

News_detailed_picture© Культурный центр ЗИЛ

25 марта Культурный центр ЗИЛ представит совместную работу с театром «Балет Москва» – танцевальный спектакль «Завод машин».

«"Завод машин" — это взгляд на историю XX века через призму отношений человека и машины. Осуществились ли мечты наших предков о государстве, где человек и машина живут в гармонии? Люди меняются во взаимоотношениях с машинами. Но что происходит с ними в момент взаимодействия и что будет с человечеством завтра? — говорится в сообщении на сайте Культурного центра ЗИЛ. — Создатели спектакля покажут зрителям современные музыкально-пластические отражения эпохи конструктивизма».

В спектакле «Завод машин» участвуют артисты современной труппы театра «Балет Москва» и ансамбль солистов «Студия новой музыки» под управлением Филиппа Чижевского.

Композитор спектакля — Андрей Кулигин, победитель конкурса Культурного центра ЗИЛ, призом которого была возможность создания музыки к современному балету, хореографы — Анастасия Кадрулева и Артем Игнатьев, постановки которых идут в репертуаре «Балета Москва».

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