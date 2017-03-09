Пьеса Владимира Тарнопольского станет первой премьерой в Зале Булеза

На репетиции © Boulez Ensemble

Сегодня, 9 марта, в новом берлинском концертном зале, Зале Булеза, в рамках Boulez Saal Opening Week состоится премьера пьесы российского композитора Владимира Тарнопольского «Perpetuum Möbius».

Сочинение написано по заказу Даниэля Баренбойма специально по случаю открытия зала. Его исполнит новый музыкальный коллектив, Boulez Ensemble, а Владимир Тарнопольский стал первым композитором, создавшим произведение для Зала Булеза.

Также в программе сегодняшнего концерта произведения Прокофьева и Чайковского.

Зал Булеза открылся 4 марта, он рассчитан на 680 слушателей и спроектирован так, чтобы расстояние от сцены до дальних рядов не превышало 14 м. Автором проекта выступил американский архитектор Фрэнк Гери, друг Пьера Булеза и Даниэля Баренбойма, акустическую концепцию пространства Ясухису Тоёта (Концертный зал Мариинского театра, Эльбская филармония в Гамбурге). Новый зал станет резиденцией Академии Баренбойма-Саида.

«Perpetuum Möbius» — уже вторая премьера Владимира Тарнопольского в Германии в этом году, в январе его оркестровую пьесу «Синее смещение» исполнил Мюнхенский филармонической оркестр под управлением Валерия Гергиева.

В сентябре 2017 года на Бетховенском фестивале в Бонне запланирована премьера еще одной оркестровой пьесы Тарнопольского в рамках трехлетнего проекта к 250-летию Бетховена, которое будет отмечаться в 2020 году.



