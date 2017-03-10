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Фестиваль ирландского кино пройдет в Москве

News_detailed_pictureКадр из фильма «Синг Стрит»© Lionsgate

С 15 по 26 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве состоится X Фестиваль ирландского кино.

В его программе 10 полнометражных игровых фильмов, в том числе «Синг Стрит» Джона Карни, номинант «Золотого глобуса – 2017» в категории «Лучший фильм — Мюзикл или комедия», а также документальный фильм Шона О'Куалана «Крутой вираж» и программа короткого метра.

Фильмы X Фестиваля ирландского кино:

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

COLTA.RU предлагает своим читателям абонементы на два лица на все показы X Фестиваля ирландского кино.

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