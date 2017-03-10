Фестиваль ирландского кино пройдет в Москве

Фестиваль ирландского кино пройдет в МосквеКадр из фильма «Синг Стрит»© Lionsgate
С 15 по 26 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве состоится X Фестиваль ирландского кино.
В его программе 10 полнометражных игровых фильмов, в том числе «Синг Стрит» Джона Карни, номинант «Золотого глобуса – 2017» в категории «Лучший фильм — Мюзикл или комедия», а также документальный фильм Шона О'Куалана «Крутой вираж» и программа короткого метра.
Фильмы X Фестиваля ирландского кино:
- «Синг Стрит» (Sing Street, 2016), реж. Джон Карни;
- «Чертовски симпатичен» (Handsome Devil, 2016), реж. Джон Батлер;
- «Хулиганье» (The Young Offenders, 2016), реж. Питер Футт;
- «Рейд тигров» (Tiger Raid, 2016), реж. Саймон Диксон;
- «Свидание для безумной Мэри» (A Date For Mad Mary, 2016), реж. Даррен Торнтон;
- «Осада Жадовиля» (The Siege of Jadotville, 2016), реж. Ричи Смит;
- «Трейдеры» (Traders, 2015), реж. Рэйчел Мориарти, Питер Мерфи;
- «Однажды» (Once, 2007), реж. Джон Карни;
- «Крутой вираж» (Crash and Burn, документальный, 2016), реж. Шон О'Куалан;
- «Юг» (South, 2016), реж. Джерард Уолш;
- «Млекопитающее» (Mammal, 2016), реж. Ребекка Дэйли.
Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
COLTA.RU предлагает своим читателям абонементы на два лица на все показы X Фестиваля ирландского кино.
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