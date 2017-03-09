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В Москве покажут кино Финляндии

News_detailed_pictureКадр из фильма «Девочка по имени Варпу»© CoolConnections

C 22 по 26 марта в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» состоятся показы фестиваля кино Финляндии.

В программе фестиваля пять фильмов: две романтические биографии — «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» и «Фехтовальщик», — драма взросления «Девочка по имени Варпу», «Сказка озера», рассказанная рыбами, зверями и птицами, и рождественская фантазия для детей и взрослых «Подмышки с корицей, Тату и Пату!».

Фильмы фестиваля кино Финляндии:

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

COLTA.RU предлагает своим читателям абонементы на два лица на все показы фестиваля кино Финляндии.

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