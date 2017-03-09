В Москве покажут кино Финляндии

В Москве покажут кино ФинляндииКадр из фильма «Девочка по имени Варпу»© CoolConnections
C 22 по 26 марта в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» состоятся показы фестиваля кино Финляндии.
В программе фестиваля пять фильмов: две романтические биографии — «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» и «Фехтовальщик», — драма взросления «Девочка по имени Варпу», «Сказка озера», рассказанная рыбами, зверями и птицами, и рождественская фантазия для детей и взрослых «Подмышки с корицей, Тату и Пату!».
Фильмы фестиваля кино Финляндии:
- «Девочка по имени Варпу» (Tyttö nimeltä Varpu, 2016), реж. Сельма Вилхунен;
- «Подмышки с корицей, Тату и Пату!» (Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu!, 2016), реж. Рике Йокела;
- «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» (Hymyilevä mies, 2016), реж. Юхо Куосманен;
- «Сказка озера» (Järven tarina, 2016), реж. Марко Рер, Ким Саарнилуото;
- «Фехтовальщик» (Miekkailija, 2015), реж. Клаус Хяре.
Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
COLTA.RU предлагает своим читателям абонементы на два лица на все показы фестиваля кино Финляндии.
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