«Библионочь» назначена на 22 апреля© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
В этом году акция в поддержку чтения «Библионочь» пройдет в Москве 22 апреля. Ее главной площадкой станет Триумфальная площадь.
Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, «площадь на весь вечер превратят в арт-пространство с поэтическими чтениями и мастер-классами, там можно будет купить книжные новинки, повстречать известных современных писателей и даже посетить литературное кафе».
Во всех читальных залах города будут увеличено количество книг на полках буккросинга, библиотеки представят новые возможности, услуги и сервисы, которые были созданы и внедрены в последние полтора года.
Тема «Библионочи» в этом году — «Новое прочтение», гостям акции покажут театрализованные постановки и перформансы по мотивам известных литературных произведений.
Специальные ночные программы готовят библиотека имени Ф.М. Достоевского, библиотека искусств имени А.П. Боголюбова, библиотека-читальня имени И.С. Тургенева, Дом Н.В. Гоголя, центральная библиотека имени Н.А. Некрасова, библиотека на Аргуновской (детская библиотека №47) и библиотека №76 имени М.Ю. Лермонтова.
Эти библиотеки будут открыты с 22:00 до 06:00, в остальных библиотеках «Библионочь» будут праздновать с 16:00 до 22:00.
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