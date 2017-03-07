Фильмы фестиваля «Дух огня» покажут в ЦДК

Кадр из фильма «Спящая красавица» © Центр документального кино

С 8 по 10 марта в Центре документального кино (ЦДК) пройдет фестиваль «Дух огня в Москве». На нем будут показаны восемь фильмов фестиваля «Дух огня», каждый из которых представит их автор.

«"Дух огня в Москве" откроется и закроется показами фильмов двух классиков, чьи фильмы ранее никогда не демонстрировались в России. — сообщает сайт ЦДК. — Откроет фестиваль первая в России ретроспектива словенского режиссера и оператора Карпо Годины, который лично представит работы вместе с лауреатом «Золотого медведя» Берлинале Желимиром Жилником. Закроет — российская премьера "Спящей красавицы" Адо Аррьеты, главного продолжателя поэтики Жана Кокто».

Также в ЦДК будут показаны пять картин из международного конкурса «Духа огня». Герои фильма «Зеленый белый зеленый» — молодые режиссеры, которые ставят перед собой сложнейшую задачу: как запечатлеть не просто свой опыт, но воссоздать страну в кино?

Сквозной сюжет камбоджийской картины «Алмазный остров» — та болезненная связь с прошлым, которая определяет каждого из нас. Road movie «Дни Франции» рассказывает о путешествии через всю Францию двух геев, один из которых догоняет своего удравшего любовника.

Автор португальского экспериментального фильма «Трясина» Марселу Феликс размышляет о странных и эмоциональных отношениях между зрителем и фильмом, вымыслом и реальностью.

Российская премьера «Духа огня» — музыкальный фильм в форме пилота пост-апокалиптического сериала «Завтра будет the same» Петра Ладена с композиторами Кириллом Широковым и Сашей Елиной в главных ролях.

XV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» проходит в Ханты-Мансийске с 3 по 9 марта.



