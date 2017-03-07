Фильмы фестиваля «Дух огня» покажут в ЦДК

Фильмы фестиваля «Дух огня» покажут в ЦДККадр из фильма «Спящая красавица»© Центр документального кино
С 8 по 10 марта в Центре документального кино (ЦДК) пройдет фестиваль «Дух огня в Москве». На нем будут показаны восемь фильмов фестиваля «Дух огня», каждый из которых представит их автор.
«"Дух огня в Москве" откроется и закроется показами фильмов двух классиков, чьи фильмы ранее никогда не демонстрировались в России. — сообщает сайт ЦДК. — Откроет фестиваль первая в России ретроспектива словенского режиссера и оператора Карпо Годины, который лично представит работы вместе с лауреатом «Золотого медведя» Берлинале Желимиром Жилником. Закроет — российская премьера "Спящей красавицы" Адо Аррьеты, главного продолжателя поэтики Жана Кокто».
Также в ЦДК будут показаны пять картин из международного конкурса «Духа огня». Герои фильма «Зеленый белый зеленый» — молодые режиссеры, которые ставят перед собой сложнейшую задачу: как запечатлеть не просто свой опыт, но воссоздать страну в кино?
Сквозной сюжет камбоджийской картины «Алмазный остров» — та болезненная связь с прошлым, которая определяет каждого из нас. Road movie «Дни Франции» рассказывает о путешествии через всю Францию двух геев, один из которых догоняет своего удравшего любовника.
Автор португальского экспериментального фильма «Трясина» Марселу Феликс размышляет о странных и эмоциональных отношениях между зрителем и фильмом, вымыслом и реальностью.
Российская премьера «Духа огня» — музыкальный фильм в форме пилота пост-апокалиптического сериала «Завтра будет the same» Петра Ладена с композиторами Кириллом Широковым и Сашей Елиной в главных ролях.
XV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» проходит в Ханты-Мансийске с 3 по 9 марта.
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