Фон Триер снимает новый фильм

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Датский режиссер Ларс фон Триер приступил к съемкам своего первого фильма со времени выхода на экраны дилогии «Нимфоманка» (Nymphomaniac, 2013).

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на компанию-прокатчика A-One Films, новый фильм называется «Дом, который построил Джек» (The House that Jack Built), это история жизни серийного убийцы по имени Джек.

Съемки начались 6 марта в городе Тролльхеттан в провинции Дальсланд на западе Швеции и продолжатся в мае в Копенгагене.

Главные роли в фильме исполняют Мэтт Диллон, Бруно Ганц, Софи Гробель и Райли Кио. Сегодня, 7 марта, объявлено имя еще одной актрисы, которая снимется в фильме фон Триера — это Ума Турман, сообщает Variety.

Выход в прокат фильма «Дом, который построил Джек» запланирован на 2018 год.











