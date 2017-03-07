Фон Триер снимает новый фильм© The Playlist
Датский режиссер Ларс фон Триер приступил к съемкам своего первого фильма со времени выхода на экраны дилогии «Нимфоманка» (Nymphomaniac, 2013).
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на компанию-прокатчика A-One Films, новый фильм называется «Дом, который построил Джек» (The House that Jack Built), это история жизни серийного убийцы по имени Джек.
Съемки начались 6 марта в городе Тролльхеттан в провинции Дальсланд на западе Швеции и продолжатся в мае в Копенгагене.
Главные роли в фильме исполняют Мэтт Диллон, Бруно Ганц, Софи Гробель и Райли Кио. Сегодня, 7 марта, объявлено имя еще одной актрисы, которая снимется в фильме фон Триера — это Ума Турман, сообщает Variety.
Выход в прокат фильма «Дом, который построил Джек» запланирован на 2018 год.
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