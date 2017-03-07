Принят закон об интеллектуальных правах режиссеров-постановщиков

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Сегодня, 7 марта, Госдума приняла во втором чтении поправки в четвертую часть Гражданского кодекса РФ об охране интеллектуальных прав театральных режиссеров на постановки спектаклей.

Как пояснил ТАСС председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, «в действующем законодательстве режиссер театра не имеет интеллектуальных прав на публичную живую постановку спектакля».

«На практике нередки ситуации, когда сценические постановки режиссеров активно используются без их согласия другими, иногда менее известными лицами. Или актеры, отправляясь на заработки, "прихватывают" с собой целые театральные постановки или сцены из таковых, не заключая договоров с режиссером-постановщиком и не выплачивая ему вознаграждения. В итоге интеллектуальные права театрального режиссера оказываются полностью не защищенными», — отметил Крашениннков.

Принятый сегодня законопроект направлен на усиление охраны смежных прав режиссеров-постановщиков спектаклей. В частности, дается определение постановки спектаклей, выраженной в какой-либо объективной форме, в качестве особого результата исполнительской деятельности.

Режиссер-постановщик наделяется личным неимущественным правом — правом на неприкосновенность постановки. Защита этих прав не ограничивается лишь использованием постановки в записи, передачи в эфир или по кабелю, как это имеет место в действующем законодательстве.

В число правомочий, определяющих содержание исключительного права на постановку, включены правомочия публичного исполнения спектакля, в том числе в живом исполнении.

Также определен момент начала охраны исключительного права режиссера на постановку в зависимости от первого публичного исполнения — с 1 января года, следующего за тем, в котором имело место первое публичное исполнение. Исключительное право режиссера-постановщика действует в течение всей его жизни, но не менее 50 лет.

Новвовведения распространяются на постановки, премьера которых состоится после вступления закона в силу.

«Законопроект стал результатом совместной работы специалистов в области авторских прав и представителей театральной общественности — известных режиссеров, актеров и руководителей театров, с которыми был проведен ряд рабочих встреч и совещаний», — добавил Крашенинников. По его словам, принятие поправок позволит «существенно влиять на защиту прав режиссеров, повысить профессиональный статус режиссера-постановщика и качество спектаклей в отечественных театрах, а также будут содействовать развитию в нашей стране режиссерского театра».



