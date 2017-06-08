Change.org: российские женщины добиваются успеха чаще, чем мужчины

Международная независимая платформа для гражданских кампаний Сhange.org проанализировала результативные онлайн-петиции, созданные россиянами за последний год. Анализ показал, что из 50 крупнейших успешных кампаний более половины были проведены женщинами.

Как сообщает пресс-служба Сhange.org, женскую часть пользователей платформы в России в первую очередь беспокоят такие темы, как здравоохранение, права потребителей и экономическая справедливость, права детей и образование, права животных.

Показатели результативности инициированных женщинами петиций по России подтверждают глобальную статистику Сhange.org за последние 5 лет: женщины по всему миру в среднем начинают петиции реже, чем мужчины, но одерживают победу чаще. При этом в русскоязычном сегменте Сhange.org петиций по правам женщин значительно меньше, чем в других странах.

«По данным за последний год, 27 из 50 крупнейших результативных петиций (по количеству подписей) в России были созданы именно женщинами. Среди них такие важные системные изменения, как обеспечение доступа в реанимацию, признание инвалидности детям с расщеплением губы и неба, создание системы летних городских лагерей, инициатива о создании должности Уполномоченного по правам животных и многие другие кампании, добившиеся удивительных результатов», — прокомментировал статистические данные директор Сhange.org по Восточной Европе и Центральной Азии Дмитрий Савелов.

Он также отметил, что самая первая победная петиция, созданная на Change,org, была инициирована в 2010 году именно женщиной — петиция Ндуми Фунды из Кейптауна набрала 171 000 подписей и была поддержана людьми из 175 стран мира.

Сhange.org приводит темы самых популярных петиций по правам женщин в разных странах за прошедший год:

Франция: репродуктивные права женщин; право на самозащиту в случаях систематического домашнего насилия

репродуктивные права женщин; право на самозащиту в случаях систематического домашнего насилия Великобритания: включение феминизма в список тем, преподаваемым на курсе политологии в школах; упразднение НДС на предметы женской гигиены; выравнивание цен на мужские и женские продукты личного ухода

включение феминизма в список тем, преподаваемым на курсе политологии в школах; упразднение НДС на предметы женской гигиены; выравнивание цен на мужские и женские продукты личного ухода США: вопросы равной оплаты труда для мужчин и женщин; увеличение размера оплачиваемого декретного отпуска; вопросы финансирования США некоммерческих организаций за рубежом, предоставляющих женщинам возможность сделать аборт; вопросы защиты прав студенток на кампусах университетов

вопросы равной оплаты труда для мужчин и женщин; увеличение размера оплачиваемого декретного отпуска; вопросы финансирования США некоммерческих организаций за рубежом, предоставляющих женщинам возможность сделать аборт; вопросы защиты прав студенток на кампусах университетов Германия: вопросы упразднения НДС на предметы женской гигиены, известная как "налог на тампоны" (подобная кампания добилась успеха в Великобритании); сталкинг; законодательная защита женщин от сексуального домогательства

вопросы упразднения НДС на предметы женской гигиены, известная как "налог на тампоны" (подобная кампания добилась успеха в Великобритании); сталкинг; законодательная защита женщин от сексуального домогательства Австралия: вопросы предотвращения домашнего насилия; женское здоровье и тесты на рака шейки матки; защита прав женщин из числа аборигенов и наказание за изнасилование и убийство одной из них

вопросы предотвращения домашнего насилия; женское здоровье и тесты на рака шейки матки; защита прав женщин из числа аборигенов и наказание за изнасилование и убийство одной из них Италия: вопросы насилия в отношении женщин; репродуктивные права женщин, в том числе право на аборт; гражданские права женщин

вопросы насилия в отношении женщин; репродуктивные права женщин, в том числе право на аборт; гражданские права женщин Индия: женское обрезание; безопасность женщин в общественном транспорте

По количеству активных пользователей Россия (13 млн) находится на третьем месте среди 196 стран, где работает Change.org. На первом месте по количеству пользователей - США (42 млн), на втором — Великобритании (13,2 млн).

По эффективности петиций — то есть по соотношению числа зарегистрированных пользователей и количества побед — Россия также находится на третьем месте в мире, больше побед добиваются только пользователи в США и во Франции.



