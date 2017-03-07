В Москве пройдет ретроспектива группы «Синий суп»«Синий суп». Озеро. 2007© «Синий суп»
23 марта в Фонде культуры «Екатерина» в Москве откроется большая ретроспективная выставка группы «Синий суп».
Как сообщают организаторы, выставка «XXI» «охватывает все двадцать лет существования группы, работающей в сфере видеоарта и компьютерной анимации, и включает все созданные к настоящему моменту произведения».
Среди них «Выход» (2005, экспонировался на 1-й Московской биеннале современного искусства), «Эшелон» (2006), «Озеро» (2007, премия «Инновация» в номинации «Произведение визуального искусства»), «Оборона» (2007), «Муть» (2014) и «Каскад» (2016, шорт-лист премии Кандинского).
Группа «Синий суп» была образована в 1996 году выпускниками МАРХИ Даниилом Лебедевым, Алексеем Добровым и Валерием Патконеном, в 2002 году к ним присоединился Александр Лобанов, с 2010 года художники опять работают втроем, уже без Патконена.
Помимо произведений «Синего супа» в отдельном пространстве на выставке будут представлены их интерпретации, созданные Валентином Дьяконовым, Еленой Ищенко, Кариной Караевой, Ириной Кулик и Евгенией Кикодзе.
Выставка «XXI» продлится до 28 мая.
Организаторы выставки: Фонд культуры «Екатерина», XL Projects
новости
Вчера
19:11В Красноярске ищут пропаганду наркотиков у Петрушевской
18:48Фильмы фестиваля «Дух огня» покажут в ЦДК
17:38Фон Триер снимает новый фильм
16:22Принят закон об интеллектуальных правах режиссеров-постановщиков
15:52Идут обыски в Центре Рерихов в Москве
15:25Умер Альберто Дзедда
14:31Change.org: российские женщины добиваются успеха чаще, чем мужчины
14:10В Москве пройдет ретроспектива группы «Синий суп»
12:16Открыт сезон премии «Инновация»Все новости