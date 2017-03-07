В Москве пройдет ретроспектива группы «Синий суп»

«Синий суп». Озеро. 2007 © «Синий суп»

23 марта в Фонде культуры «Екатерина» в Москве откроется большая ретроспективная выставка группы «Синий суп».

Как сообщают организаторы, выставка «XXI» «охватывает все двадцать лет существования группы, работающей в сфере видеоарта и компьютерной анимации, и включает все созданные к настоящему моменту произведения».

Среди них «Выход» (2005, экспонировался на 1-й Московской биеннале современного искусства), «Эшелон» (2006), «Озеро» (2007, премия «Инновация» в номинации «Произведение визуального искусства»), «Оборона» (2007), «Муть» (2014) и «Каскад» (2016, шорт-лист премии Кандинского).

Группа «Синий суп» была образована в 1996 году выпускниками МАРХИ Даниилом Лебедевым, Алексеем Добровым и Валерием Патконеном, в 2002 году к ним присоединился Александр Лобанов, с 2010 года художники опять работают втроем, уже без Патконена.

Помимо произведений «Синего супа» в отдельном пространстве на выставке будут представлены их интерпретации, созданные Валентином Дьяконовым, Еленой Ищенко, Кариной Караевой, Ириной Кулик и Евгенией Кикодзе.

Выставка «XXI» продлится до 28 мая.

Организаторы выставки: Фонд культуры «Екатерина», XL Projects



