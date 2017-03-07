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Открыт сезон премии «Инновация»

News_detailed_picture© Премия Инновация 2017

Сегодня, 7 марта, Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в составе Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» объявил о начале приема заявок на соискание государственной премии в области современного искусства «Инновация».

Заявки принимаются на сайте artinnovation.ru до 31 марта.

Премия «Инновация» присуждается за проекты, реализованные в 2016 году на территории Российской Федерации, в шести конкурсных номинациях:

  • «Проект года»;
  • «Куратор года»;
  • «Художник года»;
  • «Региональный проект»;
  • «Новая генерация»;
  • «Образовательный проект»;

и двух внеконкурсных номинациях:

  • «За вклад в развитие современного искусства»;
  • «За поддержку современного искусства России».

Выдвигать авторов проектов и произведения на конкурс имеют право:

  • бюджетные учреждения культуры;
  • некоммерческие организации, специализирующиеся в области современного искусства;
  • члены жюри премии;
  • члены экспертного совета премии.

«Премия "Инновация" в этом году будет присуждаться в двенадцатый раз и мы, РОСИЗО, как команда работаем над ее организацией впервые. — говорит руководитель дирекции по специальным проектам РОСИЗО Екатерина Кибовская. — Мы знаем, какую огромную роль премия играла все эти годы благодаря ее создателям, и понимаем, что наша задача сегодня — на достойном уровне продолжить их дело. Мы также привлекли к работе над "Инновацией" таких профессионалов, как дизайнер Андрей Шелютто, который разработал новый фирменный стиль премии, и художник и режиссер Андрей Савельев, который в этом году будет отвечать за намеченную на конец мая церемонию вручения. В этом году мы обновили основные номинации, добавив в качестве ключевой "Проект года", но логика премии осталась та же — открывать новые имена и поощрять тех, кто ищет новые пути в современном искусстве. Для удобного приема заявок на премию мы открыли сайт www.artinnovation.ru, который, как я надеюсь, со временем превратится в ресурс по истории премии и современного искусства в целом».

О датах проведения выставки номинантов премии и церемонии награждения будет объявлено дополнительно.

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