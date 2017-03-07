На «Винзаводе» пройдет выставка Антона Кушаева

Антон Кушаев. Без названия (из серии «Объект»). 2016 © ЦСИ «Винзавод»

10 марта в Москве в Центре современного искусства «Винзавод» на площадке молодого искусства «Старт» откроется выставка художника Антона Кушаева «Сомнительное основание». Куратор – Кирилл Преображенский.

«Автор предлагает нам оригинальный взгляд на привычные городские постройки, ускользающие от нашего внимания конструкции. — сообщают организаторы выставки. — В своих работах он обнажает каркасы и фундаменты примитивных архитектурных сооружений стоечно-балочного типа, показывает основания, скрытые от наших глаз. С помощью разныхмедиа — живописи, графики и объекта, Антон Кушаев строит город-остов из архитектурных скелетов и праха».

«Город становится клеткой , улица — ловушкой, изображение — капканом. — говорит художник. — Невидимые, они становятся навязчивым скрежетом перетираемой пыли и оседают на всем вокруг. Покрытые пеленой, они кажутся несуществующими, но могут быть обнаружены».

Антон Кушаев (р. 1983) окончил Московское художественное училище прикладных искусств и иконописную школу при Московской духовной академии, сейчас учится в Московском институте современного искусства «База».

Участник artist-runspace Центр «Красный». Сооснователь выставочного пространства «ШУМ» в Петербурге. Живет и работает в Москве и Петербурге.

На протяжении двенадцати лет Антон Кушаев занимался храмовой росписью, работал над большими фресками, принимал участие в росписи более двадцати храмов.

Выставка Антона Кушаева «Сомнительное основание» продлится до 2 апреля.



