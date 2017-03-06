«Электромузей» представит ретроспективу украинского медиа-арта

Сквот «Паркоммуна». Киев, 1991 год © «Электромузей»

26 апреля в галерее «Электромузей» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «Выдающийся, всемирно известный» – большая ретроспектива украинского медиаискусства с начала 1990-х годов до сегодняшнего дня.

Впервые в Москве свои работы представят современные украинские медиахудожники, использующие в творчестве видео, аудио, светоживопись, дополненную реальность, а также математический анализ и основы программирования.

Экспозиция «Выдающийся, всемирно известный» сформирована на основе материалов «Открытого архива украинского медиа-арта» («Відкритий архів українського медіа арту», или «ВАУМА») — независимого исследовательского проекта, созданного в 2008 году Яниной Пруденко.

На открытие выставки «Выдающийся, всемирно известный» в Москву приедут и привезут свои работы молодые украинские художники Сергей Петлюк, Дарина Фес и Алексей Подать.

Также на выставке будут представлены работы Евгения Ващенко (w4w.enko), Глеба Катчука, Ольги Кашимбековой, Александра Ройтбурда, tenpoint (Максим Побережский и Алексей Тыщенко), Александра Гнилицкого, Натальи Филоненко, Максима Мамсикова, Юрия Кручака, Юлии Костеревой, Андрия Линика, Семена Храмцова, Алины Якубенко, Саши Курмаза, Саши Долгого, Жени Моляр, Антона Лапова, Виктории Саранговой, Стаса Волязловского, ТОТЕМ, akuvido (Ганна Куц и Виктор Довгалюк), «Фонда Мазоха» (Роман Виктюк, Игорь Подольчак, Игорь Дюрич).

Куратор выставки — Янина Пруденко, кандидат философских наук, руководитель магистерской программы «Куратор современного искусства» в Педагогическом университете им. Драгоманова (Киев), куратор ВАУМА.

Выставка «Выдающийся, всемирно известный» в галерее «Электромузей» продлится до 11 июня.



