Русская служба BBC посвятит спецроект революции 1917 года

Русская служба BBC посвятит спецроект революции 1917 годаДемонстрация на Невском проспекте. Петроград, 26 февраля (11 марта) 1917 года© wikiwand.com
6 марта Русская служба BBC запустит проект «Революция-100», посвященный революционным событиям событиям 1917 года в России.
Как сообщает пресс-служба Русской службы BBC, проект предложит новый взгляд «на важнейшие события, происходившие между двумя русскими революциями — февраля и октября 1917-го, — и этот новый взгляд может не вполне соответствовать общепринятому восприятию истории».
В проекте будут задействованы «документальные кадры, анимация, инфографика, фотоподборки и текстовые материалы на сайте bbcrussian.com, телевизионная, цифровая и мобильная платформы».
Среди материалов, которые c марта по ноябрь 2017 года планируется опубликовать в проекте «Революция-100», видеосериал «Поезд Цюрих — Революция» (текст читает Михаил Ефремов), видео, снятое в российской Думе и реконструирующее драматизм политической борьбы столетней давности, «Лица революции» — портреты семи ключевых членов временного правительства — Михаила Родзянко, Александра Протопопова, Павла Милюкова, Василия Шульгина, князя Георгия Львова, генералов Николая Рузского и Михаила Алексеева.
Также будут представлены исследования экономической и социальной ситуации в России 1917 года, обзор публикаций мировой прессы того времени о событиях в России, письма с фронта Первой мировой войны.
Кроме того, на протяжении всего проекта Русской службы BBC будет следить за тем, как столетие русской революции отражается в культурной жизни Великобритании.
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